Канадский нападающий «Динамо» назвал отличия русской кухни от его родной

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура назвал отличия русской кухни от его родной, канадской.

— Вы уже пару лет в России. Успели полюбить русскую кухню?

— Борщ, куриный шницель, бефстроганов. Все блюда действительно потрясающие. В Москве, конечно, есть хорошие рестораны, еда на катке тоже замечательная, так что мы здесь избалованы вкусной едой.

— Сильно ли это отличается того, что едят в Канаде?

— Думаю, да. Здесь немного полезнее, много супов. Вы в России так любите свои супы, собираюсь попробовать все виды как можно больше, — сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.