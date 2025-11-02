Скидки
Канадский нападающий «Динамо» назвал отличия русской кухни от его родной

Канадский нападающий «Динамо» назвал отличия русской кухни от его родной
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура назвал отличия русской кухни от его родной, канадской.

— Вы уже пару лет в России. Успели полюбить русскую кухню?
— Борщ, куриный шницель, бефстроганов. Все блюда действительно потрясающие. В Москве, конечно, есть хорошие рестораны, еда на катке тоже замечательная, так что мы здесь избалованы вкусной едой.

— Сильно ли это отличается того, что едят в Канаде?
— Думаю, да. Здесь немного полезнее, много супов. Вы в России так любите свои супы, собираюсь попробовать все виды как можно больше, — сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Комментарии
