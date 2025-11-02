Скидки
Хоккей

Рыбин: у Ларионова в СКА есть кредит доверия, но всему есть предел

Рыбин: у Ларионова в СКА есть кредит доверия, но всему есть предел
Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил работу главного тренера СКА Игоря Ларионова в нынешнем сезоне. Армейский клуб занимает девятое место в таблице Запада.

«СКА обладает хорошими игроками. Возможно, есть смысл поменять звенья. Нужно понимать, что творится в команде: какая там обстановка, как идёт тренировочный процесс, какая нагрузка, в каком физическом состоянии игроки. Это такой очень трудоемкий процесс. Нельзя просто так говорить, что Ларионов неправильно тренирует.

Важно, как игроки подходят к играм? Какая внутренняя кухня? Как воспринимается информация? Может быть, та или иная тактика не подходит игрокам, которые сейчас есть в распоряжении Ларионова. Уход Кетова из штаба, как он сказывается на команде. Болельщики хотят только одно – видеть победы своей команды.

У руководства есть какой-то кредит доверия к тренеру. Но если команда будет проваливаться, ни одно имя тебя не удержит, какое бы оно не было великое. Даже любимый Ларионовым Скотти Боумэн уходил в отставку. Поэтому всему есть предел», — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

