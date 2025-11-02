«Амур» победил дома «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На пятой минуте первого периода Ярослав Лихачёв открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Даниил Гутик восстановил равенство в счёте. На 23-й минуте игры Матвей Заседа вновь вывел «Амур» вперёд. На последней минуте второго периода Егор Петухов сделал счёт 2:2. На 17-й минуте третьего периода Илья Талалуев забросил третью шайбу «Амура» в матче.
В следующей игре хабаровский «Амур» встретится с «Авангардом» дома 5 ноября. «Адмирал» в этот же день примет на своём льду «Металлург».
