Амур – Адмирал, результат матча 2 ноября 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Амур» победил дома «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Лихачёв (Коротких, Петьков) – 04:01 (5x5)     1:1 Гутик (Кошелев, Петухов) – 14:02 (5x4)     2:1 Заседа (Балдаев, Слепец) – 22:36 (5x5)     2:2 Петухов (Гутик, Солянников) – 39:33 (5x4)     3:2 Талалуев (Ли, Евсеев) – 56:05 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На пятой минуте первого периода Ярослав Лихачёв открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Даниил Гутик восстановил равенство в счёте. На 23-й минуте игры Матвей Заседа вновь вывел «Амур» вперёд. На последней минуте второго периода Егор Петухов сделал счёт 2:2. На 17-й минуте третьего периода Илья Талалуев забросил третью шайбу «Амура» в матче.

В следующей игре хабаровский «Амур» встретится с «Авангардом» дома 5 ноября. «Адмирал» в этот же день примет на своём льду «Металлург».

