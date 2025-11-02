«Было много позитивных моментов». Защитник ЦСКА Саморуков — о поражении от «Динамо»

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков прокомментировал поражение в игре с московским «Динамо» (2:3).

— Пропустили две обидные шайбы за несколько секунд до конца. Насколько сильно эмоционально это давит?

— Конечно, давит. Но ничего, будем учиться на этом и доводить такие игры до победы.

— Какие есть способы, чтобы это выкинуть из головы?

— Надо просто пройти эту чёрную полосу. Моменты есть, сейчас играем намного лучше, больше понимания, прогрессируем. Ребята всё понимают, просто чуть-чуть не хватает.

— По внутренним ощущениям сейчас другой ЦСКА, нежели был в сентябре и начале октября?

— Вы тоже это видите, да. Мы работаем, делаем всё, чтобы быть лучше, и раз вы говорите, что хоккей в нашем исполнении смотрится лучше, значит, мы правильно делаем. Сегодня надо было доводить матч до победы, особенно в дерби. Считаю, что много было позитивных моментов.

— Ваш гол получился эффектным. Как вы для себя это оцените?

— Так получилось. Пришлось за шайбой следить, ноги уехали, чуть-чуть по-гандбольному попал.

— Качество льда сегодня оставляло желать лучшего, многие это отмечали.

— Слышал, что лёд постелили только перед матчем. Но какая разница? Надо в любой ситуации смотреть на игровые моменты. Лёд плохой, клюшки не те — так не работает.

— Насколько эмоционально бьёт тот факт, что команда проиграла два дерби подряд?

— Тяжело, конечно, но на то мы и команда, мы вместе ищем выход из ситуации, руки не опускаем. Решение простое — работаем, и всё придёт, — цитирует Саморукова пресс-служба ЦСКА.