«Спартак» заключил новый контракт с вратарём Евгением Волохиным

«Спартак» заключил новый контракт с вратарём Евгением Волохиным
«Спартак» заключил новый двусторонний контракт с 20-летним вратарём Евгением Волохиным – соглашение подписано на три года, до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В нынешнем сезоне Волохин дебютировал в системе красно-белых, проведя 14 игр за воскресенский «Химик» при восьми победах и двух матчах «на ноль» — также Евгений дважды сыграл за «Спартак» в КХЛ, в победных матчах с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б).

Летом Волохин стал новичком системы «Спартака» в результате обмена с ХК «Сочи» — в прошлом сезоне Евгений принял участие в 28 матчах КХЛ. Также воспитанник «Югры» был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ в 2023 году в пятом раунде под общим 144 номером.

