Сергей Мозякин вручил Владимиру Ткачёву памятную табличку в честь 400 очков в КХЛ

Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин вручил форварду «Металлурга» Владимиру Ткачёву памятную табличку в честь 400 очков в КХЛ. Отмечается, что Ткачёв юбилейное очко набрал в октябре.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл 21 матч, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 21 результативной передачей. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Владимир Ткачёв сыграл 491 встречу, в которых забросил 123 шайбы и отдал 290 результативных передач с показателем полезности «+58».

Магнитогорский «Металлург» с 32 очками после 21 встречи располагается на второй строчке таблицы Востока.