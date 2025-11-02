Роман Канцеров объяснил, почему отказался ехать в лагерь развития «Чикаго» летом

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, почему отказался ехать в лагерь развития «Чикаго Блэкхоукс» этим летом. Клуб выбрал его на драфте НХЛ 2023 года под общим 44-м номером.

«Они пригласили меня, но я отказался, потому что был в режиме активной подготовки к сезону. А в их лагере даже льда не было — я был в прошлом году, и там только тренировались в зале. Так что ехать снова не имело смысла», — приводит слова Канцерова RG.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Канцеров сыграл 21 матч, в которых забросил 13 шайб и отдал восемь результативных передач. Магнитогорский «Металлург» с 32 очками после 21 встречи располагается на второй строчке таблицы Востока.