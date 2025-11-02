Голкипер Илья Самсонов провёл первую тренировку в «Сочи», сообщает пресс-служба южан.

Видео доступно на странице «Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, вратарь пополнил состав «Сочи» вчера, 1 ноября. Соглашение с Самсоновым рассчитано на два года.

В КХЛ Самсонов выступал за «Металлург». На его счету 87 матчей с коэффициентом надёжности 2,19 и процентом отражённых бросков 92,7.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Вегас», 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов НХЛ. В минувшем сезоне Самсонов провёл 29 встреч в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.