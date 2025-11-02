Тамбиев: «Адмирал» играет, сердце бьётся, но поражения угнетают

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Амура» (2:3), которое стало седьмым подряд.

«У нас было преимущество по статистике не только в этой игре. В Уфе мы тоже перебрасывали соперника. Уверенность пропала у ребят, видно, что они… Знаете, поражения угнетают. Да, ребята сегодня хотели, сражались, это было видно. Сложный момент, его надо пережить и перебороть. Все, начиная от вратаря и до тренерского штаба, должны вместе выходить из этой ситуации. Поражения угнетают, но игра мне сегодня понравилась. Считаю, что физически у нас практически все игроки неплохо готовы. Моментами может не хватает, но не скажу, что мы просаживаемся. Две игры в Уфе были, во второй вообще в два раза перебросали соперника. Шайба не идёт в ворота, вратари против нас играют хорошо. А у нас залетает много странных шайб, хотя сегодня, в принципе… Сложно комментировать. Команда играет, сердце бьётся, но поражения угнетают. Непросто вывести команду из этого состояния, особенно, когда игра за игрой идёт, соперники сильные. Здесь сложно комментировать. Семь поражений подряд, тут можно всё что хочешь рассказывать, но это семь поражений подряд.

Что сломалось в защите? Игроки у нас сломались, два ведущих защитника выпало. Грман и Шепелев. Не люблю жаловаться. У всех команд травмы, но для нас, когда выпадают два ведущих защитника, причём надолго, это сложно. Понимаю, незаменимых нет, но замены сложно найти. Одни и те же практически играют, но они тоже живые люди.

Проблемы с вратарской линией? Давайте я не буду это комментировать, не хочу эту линию комментировать. Сложная тема. Почему в составе не было Адама Гуски? Пусть это будет ротация. Решили, что должен сыграть свежий вратарь, Шугаев. Сегодня сделали такую ставку, так отвечу», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.