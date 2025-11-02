Сергей Широков стал седьмым хоккеистом в истории КХЛ, кто провёл 900 матчей
Нападающий «Сибири» Сергей Широков проводит свою 900-ю игру в Континентальной хоккейной лиги (регулярка и плей-офф). Юбилейной для капитана новосибирского клуба является встреча с «Трактором».
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Широков (Чехович, Аланов) – 18:18 (5x4) 1:1 Глотов (Коршков) – 21:15 (5x5) 2:1 Гросс (Рыков, Дер-Аргучинцев) – 29:33 (5x5) 2:2 Ткачёв – 37:36 (5x5) 3:2 Юсупов (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 39:03 (5x5) 3:3 Першаков (Люзенков, Чуркин) – 42:12 (5x5) 4:3 Кадейкин (Телегин, Коршков) – 46:04 (5x5)
39-летний нападающий стал седьмым хоккеистом в истории КХЛ, кто провёл 900 матчей. Ранее до этой отметки добрались Вадим Шипачёв (1081 игра), Илья Каблуков (1027), Евгений Бирюков (1001), Сергей Плотников (962), Андрей Стась (954) и Григорий Панин (930).
Широков в 899 матчах Континентальной хоккейной лиги забросил 246 шайб и отдал 317 передач. Вместе со СКА Сергей стал обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.
