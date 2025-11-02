Сергей Широков стал седьмым хоккеистом в истории КХЛ, кто провёл 900 матчей

Нападающий «Сибири» Сергей Широков проводит свою 900-ю игру в Континентальной хоккейной лиги (регулярка и плей-офф). Юбилейной для капитана новосибирского клуба является встреча с «Трактором».

39-летний нападающий стал седьмым хоккеистом в истории КХЛ, кто провёл 900 матчей. Ранее до этой отметки добрались Вадим Шипачёв (1081 игра), Илья Каблуков (1027), Евгений Бирюков (1001), Сергей Плотников (962), Андрей Стась (954) и Григорий Панин (930).

Широков в 899 матчах Континентальной хоккейной лиги забросил 246 шайб и отдал 317 передач. Вместе со СКА Сергей стал обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.