Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Динамо» Уил рассказал, хочет ли он вернуться в НХЛ

Канадский форвард «Динамо» Уил рассказал, хочет ли он вернуться в НХЛ
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в НХЛ, где выступал ранее.

«Я провёл время в НХЛ, это было здорово, но сейчас я наслаждаюсь моментом, хочу выиграть чемпионат здесь. Я стараюсь жить настоящим, находиться рядом с моей семьей, воспитывать сына. Москва — прекрасный город для моей жизни», — приводит слова Уила «Советский спорт».

В НХЛ 33-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз», «Аризону Койотис» и «Монреаль Канадиенс».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Уил провёл 20 матчей, в которых записал на свой счёт четыре шайбы и 13 результативных передач.

Материалы по теме
Канадский нападающий «Динамо» назвал отличия русской кухни от его родной
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android