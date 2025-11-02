Канадский форвард «Динамо» Уил рассказал, хочет ли он вернуться в НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в НХЛ, где выступал ранее.

«Я провёл время в НХЛ, это было здорово, но сейчас я наслаждаюсь моментом, хочу выиграть чемпионат здесь. Я стараюсь жить настоящим, находиться рядом с моей семьей, воспитывать сына. Москва — прекрасный город для моей жизни», — приводит слова Уила «Советский спорт».

В НХЛ 33-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз», «Аризону Койотис» и «Монреаль Канадиенс».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Уил провёл 20 матчей, в которых записал на свой счёт четыре шайбы и 13 результативных передач.