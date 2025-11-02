Скидки
Каменский высказался о сокращении срока дисквалификации форварда Ивана Морозова

Аудио-версия:
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал решение по нападающему «Спартака» Ивану Морозову, которому ранее Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

«Отношусь к этому решению положительно, парень должен играть в хоккей. Все мы в жизни ошибаемся. Будем надеяться, что это будет его последняя ошибка, которую он совершил. Думаю, что парню нужно играть в хоккей, поэтому здорово, что разум восторжествовал. Теперь всё будет зависеть от него», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года. Ранее в лиге он играл за «Сочи» и петербургский СКА. Всего в КХЛ форвард провёл 254 матча и набрал 172 (64+108) очка при показателе полезности «+54».

