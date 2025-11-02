Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор – Сибирь, результат матча 2 ноября 2025 года, счёт 4:3, КХЛ 2025/2026

«Трактор» победил «Сибирь» в домашнем матче, новосибирцы потерпели седьмое поражение кряду
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Широков (Чехович, Аланов) – 18:18 (5x4)     1:1 Глотов (Коршков) – 21:15 (5x5)     2:1 Гросс (Рыков, Дер-Аргучинцев) – 29:33 (5x5)     2:2 Ткачёв – 37:36 (5x5)     3:2 Юсупов (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 39:03 (5x5)     3:3 Першаков (Люзенков, Чуркин) – 42:12 (5x5)     4:3 Кадейкин (Телегин, Коршков) – 46:04 (5x5)    

В составе «Трактора» отличились Василий Глотов, Джордан Гросс, Владислав Юсупов и Александр Кадейкин. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Сергей Широков, Владимир Ткачёв и Александр Першаков.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 27 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 21 встречи располагается на 11-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Обладатель Кубка Гагарина Егор Рыков подписал пробный контракт с «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android