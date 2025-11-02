«Трактор» победил «Сибирь» в домашнем матче, новосибирцы потерпели седьмое поражение кряду
Сегодня, 2 ноября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Широков (Чехович, Аланов) – 18:18 (5x4) 1:1 Глотов (Коршков) – 21:15 (5x5) 2:1 Гросс (Рыков, Дер-Аргучинцев) – 29:33 (5x5) 2:2 Ткачёв – 37:36 (5x5) 3:2 Юсупов (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 39:03 (5x5) 3:3 Першаков (Люзенков, Чуркин) – 42:12 (5x5) 4:3 Кадейкин (Телегин, Коршков) – 46:04 (5x5)
В составе «Трактора» отличились Василий Глотов, Джордан Гросс, Владислав Юсупов и Александр Кадейкин. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Сергей Широков, Владимир Ткачёв и Александр Першаков.
«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 27 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 21 встречи располагается на 11-й строчке Востока.
