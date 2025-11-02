«Трактор» победил «Сибирь» в домашнем матче, новосибирцы потерпели седьмое поражение кряду

Сегодня, 2 ноября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Трактора» отличились Василий Глотов, Джордан Гросс, Владислав Юсупов и Александр Кадейкин. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Сергей Широков, Владимир Ткачёв и Александр Першаков.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 27 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 21 встречи располагается на 11-й строчке Востока.