Автомобилист – Торпедо, результат матча 2 ноября 2025 года, счёт 0:2, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» одержало вторую победу над «Автомобилистом» в сезоне
Сегодня, 2 ноября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Нарделла, Яремчук) – 21:52 (5x5)     0:2 Воронин – 59:22 (en)    

На 22-й минуте нападающий Егор Виноградов забил первый гол и вывел «Торпедо» вперёд. В концовке встречи форвард Кирилл Воронин удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 30 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 30 очками после 24 встреч располагается на второй строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
