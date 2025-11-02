Скидки
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев – Локомотив, результат матча 2 ноября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и прервал победную серию уфимцев из пяти матчей
Сегодня, 2 ноября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 01:30 (5x4)     1:1 Цулыгин (Ефремов, Фаизов) – 21:27 (5x5)     1:2 Сурин (Мисюль, Шалунов) – 29:34 (5x5)     1:3 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 44:35 (5x5)     1:4 А. Радулов (Паник, Елесин) – 55:40 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забил первый гол. На 22-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин сравнял счёт. На 30-й минуте форвард Егор Сурин вывел гостей вперёд. На 45-й минуте защитник Мартин Гернат забросил третью шайбу «Локомотива» в ворота уфимцев. На 56-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 18 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 32 очками после 22 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

Артур Каюмов ответил на вопрос об изменениях в «Локомотиве» при Бобе Хартли
