«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и прервал победную серию уфимцев из пяти матчей

Сегодня, 2 ноября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На второй минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забил первый гол. На 22-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин сравнял счёт. На 30-й минуте форвард Егор Сурин вывел гостей вперёд. На 45-й минуте защитник Мартин Гернат забросил третью шайбу «Локомотива» в ворота уфимцев. На 56-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 18 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 32 очками после 22 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.