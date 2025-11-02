«Сочи» обменял защитника Михаила Орлова в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сочи» объявил об обмене защитника Михаила Орлова в «Сибирь». Взамен южная команда получила денежную компенсацию.

33-летний защитник перешёл в «Сочи» в прошедшее межсезонье. За южный клуб он сыграл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну передачу при показателе полезности «-3». Всего на счету Орлова 433 игры в КХЛ и 81 (29+52) очко.

Дебют защитника в КХЛ состоялся в сезоне-2017/2018 в составе подмосковного «Витязя». С 2018 года Михаил выступал за «Торпедо», сыграв за нижегородцев в общей сложности семь сезонов.

Орлов становился лучшим защитником первенства МХЛ (2014), бронзовым призёром чемпионата ВХЛ (2016), обладателем Кубка Петрова ВХЛ (2018) и победителем хоккейного турнира Универсиады (2017).