Каменский заявил, что Овечкин сможет выровнять ситуацию после антирекорда

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал личный антирекорд результативности российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. На счету 40-летнего форварда 7 (2+5) очков за 12 игр в этом сезоне.

«Конечно, он сможет выровнять ситуацию. Саша – великий игрок, он забросил больше всех шайб на этой планете, побил все рекорды. Он профессионал, знает, что делает, и мы должны помочь ему с этим. Поэтому не надо делать заранее никаких выводов. Такие периоды бывают в жизни каждого, но всё будет нормально», – приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

