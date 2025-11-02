Скидки
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу над «Сибирью»

Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3) и заявил, что доволен действиями команды в двух первых периодах матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Широков (Чехович, Аланов) – 18:18 (5x4)     1:1 Глотов (Коршков) – 21:15 (5x5)     2:1 Гросс (Рыков, Дер-Аргучинцев) – 29:33 (5x5)     2:2 Ткачёв – 37:36 (5x5)     3:2 Юсупов (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 39:03 (5x5)     3:3 Першаков (Люзенков, Чуркин) – 42:12 (5x5)     4:3 Кадейкин (Телегин, Коршков) – 46:04 (5x5)    

— Очень понравилось, как мы играли на протяжении двух периодов. В третьем же немного подрасслабились. На мой взгляд, «Сибирь» не создавала много проблем для Криса Дриджера в первых двух периодах. Но в третьем он совершал важные сейвы и держал нас в игре. Завтра у команды выходной. Порядка восьми—девяти дней мы работали без выходных. Вероятно, в чём-то это отразилось и на площадке.

— Завтра у команды выходной. Есть ли у вас планы, как вы проведёте его?
— Я буду работать. Выходной — для команды, а не для тренерского штаба. Мы просто чуть позже приедем на арену, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

