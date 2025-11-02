Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3) и заявил, что доволен действиями команды в двух первых периодах матча.
— Очень понравилось, как мы играли на протяжении двух периодов. В третьем же немного подрасслабились. На мой взгляд, «Сибирь» не создавала много проблем для Криса Дриджера в первых двух периодах. Но в третьем он совершал важные сейвы и держал нас в игре. Завтра у команды выходной. Порядка восьми—девяти дней мы работали без выходных. Вероятно, в чём-то это отразилось и на площадке.
— Завтра у команды выходной. Есть ли у вас планы, как вы проведёте его?
— Я буду работать. Выходной — для команды, а не для тренерского штаба. Мы просто чуть позже приедем на арену, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».
- 2 ноября 2025
-
17:54
-
17:49
-
17:44
-
17:32
-
17:22
-
17:02
-
16:43
-
16:38
-
16:14
-
16:06
-
15:47
-
15:28
-
15:10
-
14:51
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
13:40
-
13:34
-
13:18
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:49
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:43
-
10:20
-
10:09
-
09:50
-
09:40
-
09:35