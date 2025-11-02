Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3) и заявил, что доволен действиями команды в двух первых периодах матча.

— Очень понравилось, как мы играли на протяжении двух периодов. В третьем же немного подрасслабились. На мой взгляд, «Сибирь» не создавала много проблем для Криса Дриджера в первых двух периодах. Но в третьем он совершал важные сейвы и держал нас в игре. Завтра у команды выходной. Порядка восьми—девяти дней мы работали без выходных. Вероятно, в чём-то это отразилось и на площадке.

— Завтра у команды выходной. Есть ли у вас планы, как вы проведёте его?

— Я буду работать. Выходной — для команды, а не для тренерского штаба. Мы просто чуть позже приедем на арену, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».