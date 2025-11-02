«Сегодня ребята показали характер». Главный тренер «Сибири» Буцаев — о матче с «Трактором»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4) и заявил, что доволен действиями игроков своей команды, несмотря на поражение.

— К сожалению, по качеству игры мы не заслуживали сегодня поражения, в третьем периоде могли изменить счет, изменить ход матча. Второй раз за последнее время играем с этим соперником, интересно играть. Как команда сегодня ребята показали характер, что у нас есть коллектив. Отреагировали не на самое приятное поражение в прошлом матче. Такие поражения закаляют, у нас прогресс в игре идёт. Да, результата нет, но при таком подходе, при таком выполнении обязанностей — будет.

— Семь поражений подряд, «Сибирь» на последнем месте – как подняться?

— Правильное отношение каждого к работе. Да, поражение – значит, через это нам нужно пройти. Поражение поражению рознь. В упорной борьбе, за исключением предыдущего. Идёт становление, много новых игроков на таком уровне ещё не выступали. Но мы видим их желание, — приводит слова Буцаева пресс-служба «Сибири».