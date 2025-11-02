Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сегодня ребята показали характер». Главный тренер «Сибири» Буцаев — о матче с «Трактором»

«Сегодня ребята показали характер». Главный тренер «Сибири» Буцаев — о матче с «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4) и заявил, что доволен действиями игроков своей команды, несмотря на поражение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Широков (Чехович, Аланов) – 18:18 (5x4)     1:1 Глотов (Коршков) – 21:15 (5x5)     2:1 Гросс (Рыков, Дер-Аргучинцев) – 29:33 (5x5)     2:2 Ткачёв – 37:36 (5x5)     3:2 Юсупов (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 39:03 (5x5)     3:3 Першаков (Люзенков, Чуркин) – 42:12 (5x5)     4:3 Кадейкин (Телегин, Коршков) – 46:04 (5x5)    

— К сожалению, по качеству игры мы не заслуживали сегодня поражения, в третьем периоде могли изменить счет, изменить ход матча. Второй раз за последнее время играем с этим соперником, интересно играть. Как команда сегодня ребята показали характер, что у нас есть коллектив. Отреагировали не на самое приятное поражение в прошлом матче. Такие поражения закаляют, у нас прогресс в игре идёт. Да, результата нет, но при таком подходе, при таком выполнении обязанностей — будет.

— Семь поражений подряд, «Сибирь» на последнем месте – как подняться?
— Правильное отношение каждого к работе. Да, поражение – значит, через это нам нужно пройти. Поражение поражению рознь. В упорной борьбе, за исключением предыдущего. Идёт становление, много новых игроков на таком уровне ещё не выступали. Но мы видим их желание, — приводит слова Буцаева пресс-служба «Сибири».

Материалы по теме
«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке
«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android