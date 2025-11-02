Заварухин — после 0:2 от «Торпедо»: никаких явных моментов не создали

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Торпедо» (0:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Куда нас соперник пускал, туда и двигались. Это основной момент, «Торпедо» не пустило на пятак, мы по углам, никаких явных моментов у ворот соперника не создали. Проигрывали стыки в начале игры, хотя добавили, мало было.

— У «Автомобилиста» весь год проблемы с быстрыми командами. Как вы планировали нивелировать преимущество соперника в скорости?

— Хотели больше владеть шайбой, знали, что «Торпедо» не всегда прессингует. Хотели действовать на атаках с ходу, но они не получились сегодня. Соперник был быстрее и мобильнее, чем мы сегодня.

— Встретились два лидера КХЛ по проведённым матчам. Этот фактор оказался важным?

— Если мы проиграли, сказался на нас. Но не стоит винить этот фактор.

— Второй матч за неделю с «Торпедо», но не смогли избежать опасных контратак соперника.

— У нас тоже была контратака хорошая. Не скажу, что одинаковый первый период, не было таких явных моментов, как в Нижнем, считаю. Факт, что плохо по движению действовали, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.