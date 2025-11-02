Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — после 0:2 от «Торпедо»: никаких явных моментов не создали

Заварухин — после 0:2 от «Торпедо»: никаких явных моментов не создали
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Торпедо» (0:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Нарделла, Яремчук) – 21:52 (5x5)     0:2 Воронин – 59:22 (en)    

— Куда нас соперник пускал, туда и двигались. Это основной момент, «Торпедо» не пустило на пятак, мы по углам, никаких явных моментов у ворот соперника не создали. Проигрывали стыки в начале игры, хотя добавили, мало было.

— У «Автомобилиста» весь год проблемы с быстрыми командами. Как вы планировали нивелировать преимущество соперника в скорости?
— Хотели больше владеть шайбой, знали, что «Торпедо» не всегда прессингует. Хотели действовать на атаках с ходу, но они не получились сегодня. Соперник был быстрее и мобильнее, чем мы сегодня.

— Встретились два лидера КХЛ по проведённым матчам. Этот фактор оказался важным?
— Если мы проиграли, сказался на нас. Но не стоит винить этот фактор.

— Второй матч за неделю с «Торпедо», но не смогли избежать опасных контратак соперника.
— У нас тоже была контратака хорошая. Не скажу, что одинаковый первый период, не было таких явных моментов, как в Нижнем, считаю. Факт, что плохо по движению действовали, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» одержало вторую победу над «Автомобилистом» в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android