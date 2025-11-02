Главный тренер «Торпедо» прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Никто не хотел уступать, нерв матча до конца держал зрителей в напряжении. Во втором периоде реализовали момент, в третьем периоде доигрывали по счёту. Были ситуации, когда много играли в своей зоне, но дотерпели, поздравляю команду.

— Второй матч с «Автомобилистом» за неделю. Какие выводы сделали после игры в Нижнем?

— Не понравилась вторая половина матча, там нам было очень тяжело. Постарались здесь сохранять концентрацию и всю игру действовать достаточно плотно.

— Второй сухой матч подряд оформили. Как наладили игру в обороне?

— Приятно заканчивать игру с нулём пропущенных шайб. Отметил бы вопрос свежести, последние 10 дней удалось отдохнуть после длительного марафона, ребята играют по-другому. Уверенная игра вратарей придаёт нам силы, но мы довольны игрой в защите. Есть моменты, которые мы проговаривали, они получились, мы хотим держать баланс в нашей игре. Надёжная игра в защите позволяет раскрепоститься впереди.

— «Торпедо» удавалось успешно прессинговать защиту «Автомобилиста». Разобрали соперника?

— Хотели создавать моменты в чужой зоне за счёт прессинга, такие моменты получились. Однако любая команда будет адаптироваться, искать варианты для выхода. Нам хотелось также хорошо сыграть на возврате, ребятам это удалось, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.