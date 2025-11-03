«Мы найдём правильный путь». Протас — о четырёх поражениях «Вашингтона» подряд

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поблагодарил болельщиков столичного клуба за поддержку. «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв «Баффало Сэйбрз» (3:4 ОТ).

«Знаем, что сейчас за нами не слишком весело наблюдать. Мы благодарны болельщикам, которые оставались с нами до конца, смотрели и поддерживали. Мы очень ценим это. Берём на себя всю ответственность – и обязательно станем лучше.

Конечно, вся эта череда поражений расстраивает. Сейчас у нас есть трудности в атаке, но мы найдём правильный путь. Мы верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе», – приводит слова Протаса RMNB.