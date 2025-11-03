Скидки
«Мы найдём правильный путь». Протас — о четырёх поражениях «Вашингтона» подряд

Комментарии

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поблагодарил болельщиков столичного клуба за поддержку. «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв «Баффало Сэйбрз» (3:4 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Леонард) – 01:07     0:2 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 02:15     1:2 Томпсон (Цукер, Гринвей) – 02:30     2:2 Так (Доун, Пауэр) – 10:02     3:2 Росен (Куинн, Тимминс) – 18:45     3:3 Милано (Рой, Фехервари) – 39:17     4:3 Байрэм – 65:00    

«Знаем, что сейчас за нами не слишком весело наблюдать. Мы благодарны болельщикам, которые оставались с нами до конца, смотрели и поддерживали. Мы очень ценим это. Берём на себя всю ответственность – и обязательно станем лучше.

Конечно, вся эта череда поражений расстраивает. Сейчас у нас есть трудности в атаке, но мы найдём правильный путь. Мы верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе», – приводит слова Протаса RMNB.

