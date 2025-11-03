«Мы найдём правильный путь». Протас — о четырёх поражениях «Вашингтона» подряд
Поделиться
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поблагодарил болельщиков столичного клуба за поддержку. «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв «Баффало Сэйбрз» (3:4 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Леонард) – 01:07 0:2 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 02:15 1:2 Томпсон (Цукер, Гринвей) – 02:30 2:2 Так (Доун, Пауэр) – 10:02 3:2 Росен (Куинн, Тимминс) – 18:45 3:3 Милано (Рой, Фехервари) – 39:17 4:3 Байрэм – 65:00
«Знаем, что сейчас за нами не слишком весело наблюдать. Мы благодарны болельщикам, которые оставались с нами до конца, смотрели и поддерживали. Мы очень ценим это. Берём на себя всю ответственность – и обязательно станем лучше.
Конечно, вся эта череда поражений расстраивает. Сейчас у нас есть трудности в атаке, но мы найдём правильный путь. Мы верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе», – приводит слова Протаса RMNB.
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:40
-
07:21
-
07:09
-
05:46
-
03:38
-
03:34
-
02:13
- 2 ноября 2025
-
23:54
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
22:50
-
22:34
-
22:14
-
21:52
-
21:32
-
21:12
-
20:58
-
20:38
-
20:08
-
19:48
-
19:27
-
19:03
-
18:46
-
18:04
-
17:54