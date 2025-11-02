Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Пока тяжело нам выигрывать матчи с «Локомотивом». Мы пытались навязывать свой хоккей, но они хорошо снимали давление, хорошо выходили из зоны. Третий гол, считаю, стал определяющим. Если в общем посмотреть, то, что выиграли пять матчей, сколько ребят отдали сил и эмоций в предыдущие матчи, наши игроки могут выходить из арены с поднятой головой. Они отдали всё, что могли.

– Сегодня ни разу не поиграли в большинстве. На ваш взгляд, это «Локомотив» аккуратно играл или «Салават» недостаточно шёл туда, где можно было заработать?

– Было видно, что нам не хватало энергии, чтобы продавливать впереди. У них здоровые защитники, они действовали аккуратно, чтобы не сфолить.

– Насколько довольны формой игроков в домашней серии?

– Мы выиграли важные матчи с конкурентами по турнирной таблице. И дальше нас ждут матчи за четыре очка.

– Насколько не хватало Девина Броссо сегодня?

– Он один из доминирующих игроков. То, что каждый раз у нас выпадают игроки, тоже сказывается на рисунке игры.

– 16 бросков в створ. Почему так?

– «Локомотив» не позволил. Ещё раз отмечу, мы играли против хорошего соперника. Для многих наших ребят это отличный опыт, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».