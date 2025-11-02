Голкипер «Сочи» Илья Самсонов не вышел на третий период в матче со «Спартаком»

Голкипер «Сочи» Илья Самсонов не вышел на третий период в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком». Игра проходит в эти минуты в Сочи на стадионе «Большой». Отметим, что для вратаря это был первый матч за южный клуб. За 40 минут проведённых на льду Илья сделал 30 сейвов. С начала третьего периода место в воротах хозяев занял Алексей Щетилин.

Напомним, Самсонов пополнил состав «Сочи» вчера, 1 ноября. Соглашение с голкипером рассчитано на два года.

В КХЛ Илья выступал за «Металлург». На его счету 87 матчей с коэффициентом надёжности 2,19 и процентом отражённых бросков 92,7.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Вегас», 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов НХЛ. В минувшем сезоне Самсонов провёл 29 встреч в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.