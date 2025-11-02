Скидки
Сочи — Спартак, результат матча 2 ноября 2025 года, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

«Спартак» проиграл «Сочи» в гостях, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений в КХЛ
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Биттен (Сероух, Ли) – 23:48 (5x5)     2:0 Тянулин (Мокрушев, Ли) – 37:22 (5x5)     3:0 Поляков (Николаев, Хёфенмайер) – 37:47 (5x5)     3:1 Коростелёв (Пашин, Орлов) – 39:43 (5x5)     3:2 Тодд (Ружичка, Ярош) – 42:38 (5x5)     4:2 Биттен (Сероух, Ли) – 49:02 (5x4)     5:2 Хафизов (Попов) – 59:07 (en)    

На 24-й минуте нападающий Уилл Биттен забил первый гол и вывел «Сочи» вперёд. На 38-й минуте форвард Артур Тянулин удвоил преимущество хозяев. Спустя 20 секунд нападающий Николай Поляков забросил третью шайбу в ворота «Спартака». На 40-й минуте форвард Никита Коростелёв отыграл одну шайбу красно-белых. На 43-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил второй гол гостей. На 50-й минуте Биттен оформил дубль. В концовке встречи форвард «Сочи» Тимур Хафизов установил окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 12 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками после 21 встречи располагается на седьмой строчке Запада.

Официально
«Сочи» обменял защитника Михаила Орлова в «Сибирь»
