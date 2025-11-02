Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» проиграл «Сочи» в гостях, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений в КХЛ

Сегодня, 2 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 5:2.

На 24-й минуте нападающий Уилл Биттен забил первый гол и вывел «Сочи» вперёд. На 38-й минуте форвард Артур Тянулин удвоил преимущество хозяев. Спустя 20 секунд нападающий Николай Поляков забросил третью шайбу в ворота «Спартака». На 40-й минуте форвард Никита Коростелёв отыграл одну шайбу красно-белых. На 43-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил второй гол гостей. На 50-й минуте Биттен оформил дубль. В концовке встречи форвард «Сочи» Тимур Хафизов установил окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 12 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками после 21 встречи располагается на седьмой строчке Запада.