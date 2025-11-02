Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Удаления стали ключевым фактором». Форвард «Салавата» — о поражении от «Локомотива»

«Удаления стали ключевым фактором». Форвард «Салавата» — о поражении от «Локомотива»
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 01:30 (5x4)     1:1 Цулыгин (Ефремов, Фаизов) – 21:27 (5x5)     1:2 Сурин (Мисюль, Шалунов) – 29:34 (5x5)     1:3 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 44:35 (5x5)     1:4 А. Радулов (Паник, Елесин) – 55:40 (5x5)    

– Играли неплохо, надо поменьше удаляться. В принципе, равная игра, просто где-то нам немного не повезло.

– Что можно назвать ключевым в сегодняшнем матче?
– Думаю, всё-таки удаления стали ключевым фактором. «Локомотив» реализовал свои моменты, вот и всё.

– С каким настроем выходили на лёд с чемпионами прошлого сезона?
– Мы готовились, что сразу будет непростая игра. Выходили играть с первых минут. «Локомотив» — неплохая команда, но думаю, где-то нам немного не повезло, — приводит слова Фаизова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
«Локомотив» остановил победную поступь «Салавата»! Помог курьёзный гол
Видео
«Локомотив» остановил победную поступь «Салавата»! Помог курьёзный гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android