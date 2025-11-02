«Удаления стали ключевым фактором». Форвард «Салавата» — о поражении от «Локомотива»
Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 01:30 (5x4) 1:1 Цулыгин (Ефремов, Фаизов) – 21:27 (5x5) 1:2 Сурин (Мисюль, Шалунов) – 29:34 (5x5) 1:3 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 44:35 (5x5) 1:4 А. Радулов (Паник, Елесин) – 55:40 (5x5)
– Играли неплохо, надо поменьше удаляться. В принципе, равная игра, просто где-то нам немного не повезло.
– Что можно назвать ключевым в сегодняшнем матче?
– Думаю, всё-таки удаления стали ключевым фактором. «Локомотив» реализовал свои моменты, вот и всё.
– С каким настроем выходили на лёд с чемпионами прошлого сезона?
– Мы готовились, что сразу будет непростая игра. Выходили играть с первых минут. «Локомотив» — неплохая команда, но думаю, где-то нам немного не повезло, — приводит слова Фаизова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Комментарии
