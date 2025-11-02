«Удаления стали ключевым фактором». Форвард «Салавата» — о поражении от «Локомотива»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Играли неплохо, надо поменьше удаляться. В принципе, равная игра, просто где-то нам немного не повезло.

– Что можно назвать ключевым в сегодняшнем матче?

– Думаю, всё-таки удаления стали ключевым фактором. «Локомотив» реализовал свои моменты, вот и всё.

– С каким настроем выходили на лёд с чемпионами прошлого сезона?

– Мы готовились, что сразу будет непростая игра. Выходили играть с первых минут. «Локомотив» — неплохая команда, но думаю, где-то нам немного не повезло, — приводит слова Фаизова пресс-служба «Салавата Юлаева».