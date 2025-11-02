Скидки
Хартли — о победе «Локомотива» над «Салаватом»: мы контролировали игру весь матч

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 01:30 (5x4)     1:1 Цулыгин (Ефремов, Фаизов) – 21:27 (5x5)     1:2 Сурин (Мисюль, Шалунов) – 29:34 (5x5)     1:3 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 44:35 (5x5)     1:4 А. Радулов (Паник, Елесин) – 55:40 (5x5)    

«Целостная игра. Забили в большинстве, имели ещё много шансов. Все три периода хорошо играли в давление, «садились» на соперника и контролировали игру весь матч. Почему сделали выбор в пользу Мельничука? Нам предстоит провести шесть игр за 12 дней, поэтому мы нашли возможность дать Исаеву передышку. Оба вратаря нам будут нужны в следующем цикле из этих шести матчей. Мельничук сегодня здорово отыграл. Знал ли я что-нибудь о «Медовом побоище»? Я люблю мёд (улыбается). Видел плакаты перед игрой, всё было отлично организовано, я знал об этом», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

