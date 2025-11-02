Евгений Малкин оштрафован на $ 5 тыс. за удар соперника клюшкой
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был оштрафован на $ 5 тыс., максимальную сумму, разрешённую коллективным соглашением, за удар клюшкой по рукам защитника «Виннипег Джетс» Логана Стэнли в матче между командами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. «Пингвины» проиграли со счётом 2:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Виларди (Моррисси, Шайфли) – 00:15 2:0 Ламберт (Форд, Кёпке) – 02:43 3:0 Наместников (Тэйвз, Иафалло) – 21:17 4:0 Коннор – 32:13 (sh) 4:1 Кросби (Карлссон, Малкин) – 39:48 (pp) 4:2 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 50:27 5:2 Коннор (Виларди, Шайфли) – 58:39
В первом периоде матча Малкин, находясь за воротами соперника, ударил Стэнли клюшкой и получил двухминутный штраф. Также в этом матче форвард записал на свой счёт результативную передачу. Евгений ассистировал капитану команды Сидни Кросби.
У 39‑летнего Малкина 18 (3+15) очков в текущем чемпионате, он лучший бомбардир сезона среди россиян.
