Евгений Малкин оштрафован на $ 5 тыс. за удар соперника клюшкой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был оштрафован на $ 5 тыс., максимальную сумму, разрешённую коллективным соглашением, за удар клюшкой по рукам защитника «Виннипег Джетс» Логана Стэнли в матче между командами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. «Пингвины» проиграли со счётом 2:5.

В первом периоде матча Малкин, находясь за воротами соперника, ударил Стэнли клюшкой и получил двухминутный штраф. Также в этом матче форвард записал на свой счёт результативную передачу. Евгений ассистировал капитану команды Сидни Кросби.

У 39‑летнего Малкина 18 (3+15) очков в текущем чемпионате, он лучший бомбардир сезона среди россиян.