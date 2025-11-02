Скидки
Евгений Малкин оштрафован на $ 5 тыс. за удар соперника клюшкой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был оштрафован на $ 5 тыс., максимальную сумму, разрешённую коллективным соглашением, за удар клюшкой по рукам защитника «Виннипег Джетс» Логана Стэнли в матче между командами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. «Пингвины» проиграли со счётом 2:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Виларди (Моррисси, Шайфли) – 00:15     2:0 Ламберт (Форд, Кёпке) – 02:43     3:0 Наместников (Тэйвз, Иафалло) – 21:17     4:0 Коннор – 32:13 (sh)     4:1 Кросби (Карлссон, Малкин) – 39:48 (pp)     4:2 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 50:27     5:2 Коннор (Виларди, Шайфли) – 58:39    

В первом периоде матча Малкин, находясь за воротами соперника, ударил Стэнли клюшкой и получил двухминутный штраф. Также в этом матче форвард записал на свой счёт результативную передачу. Евгений ассистировал капитану команды Сидни Кросби.

У 39‑летнего Малкина 18 (3+15) очков в текущем чемпионате, он лучший бомбардир сезона среди россиян.

