Величкин — о Кузнецове в «Металлурге»: чем сложнее хоккеист, тем он успешнее

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал ситуацию с нападающим магнитогорского клуба Евгением Кузнецовым. Форвард не появился в третьем периоде встречи с «Ак Барсом» (0:4). Общее время игрока на льду составило 5.03.

«Может, у него какая-то травма. Может, ещё что-то. Нормально всё у него было. И думаю, будет. Главное, чтобы не было конфликта с Андреем Разиным. Если в нём причина, то это плохо будет не только для Кузнецова, но и для командной атмосферы. Пока рано делать выводы. А так, Женька в порядке, он всё знает, всё умеет. Пока он не до конца въехал в игру, но ничего, время-то ещё есть. Уверен, въедет и покажет себя.

Влияют ли моменты, произошедшие в СКА, «Магнитке», проблемы в НХЛ на его имидж? Такой характер у большинства таких звёзд. Видимо, очень сложный характер. За мою жизнь столько их было. Чем сложнее хоккеист, тем он успешнее. Бывали исключения, но в основном это так! Так устроена природа. Считаю, что Женька не испортил себе имидж. Весь его имидж — на льду! Вышел на площадку и создал себе имидж. Положительный или отрицательный. А всё остальное — дополнение, антураж. Не вижу никаких проблем, пока рано говорить. Дай бог, чтоб всё сложилось у команды и у Женьки», — приводит слова Величкина Legalbet.