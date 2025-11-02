«Салават Юлаев» обменял вратаря Александра Самонова в ЦСКА на денежную компенсацию

«Салават Юлаев» официально объявил об обмене голкипера Александра Самонова в ЦСКА. Уфимский клуб взамен получит денежную компенсацию.

В текущем сезоне 30-летний вратарь провёл 13 матчей за «Салават Юлаев», три из которых завершились победой. Коэффициент надёжности – 3,05 при 88,7% отражённых бросков. Всего на счету Самонова 254 игр в КХЛ, в которых он одержал 128 побед при коэффициенте надёжности 2,25 с 92,2% отражённых бросков. Александр выступал также за «Витязь», СКА и «Северсталь».

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 18 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 22 очками после 21 встречи располагается на восьмой строчке Запада.