Главный тренер «Сочи» Михайлов: с Самсоновым всё в порядке, он большой профессионал

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Ильи Самсонова. Голкипер не вышел на третий период матча со «Спартаком» (5:2). Отметим, для Ильи эта игра стала дебютной за южный клуб.

— Как оцените дебют Самсонова и почему он не доиграл. Травма?

– Он большой профессионал, травмы нет. Вышел и показал свой уровень. Надеемся на него и верим. С ним всё в порядке, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».

28-летний вратарь за 40 минут на льду сделал 30 сейвов. Вместо Самсонова в ворота встал Алексей Щетилин.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 12 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.