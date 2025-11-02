Главный тренер «Сочи» Михайлов: с Самсоновым всё в порядке, он большой профессионал
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Ильи Самсонова. Голкипер не вышел на третий период матча со «Спартаком» (5:2). Отметим, для Ильи эта игра стала дебютной за южный клуб.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Биттен (Сероух, Ли) – 23:48 (5x5) 2:0 Тянулин (Мокрушев, Ли) – 37:22 (5x5) 3:0 Поляков (Николаев, Хёфенмайер) – 37:47 (5x5) 3:1 Коростелёв (Пашин, Орлов) – 39:43 (5x5) 3:2 Тодд (Ружичка, Ярош) – 42:38 (5x5) 4:2 Биттен (Сероух, Ли) – 49:02 (5x4) 5:2 Хафизов (Попов) – 59:07 (en)
— Как оцените дебют Самсонова и почему он не доиграл. Травма?
– Он большой профессионал, травмы нет. Вышел и показал свой уровень. Надеемся на него и верим. С ним всё в порядке, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».
28-летний вратарь за 40 минут на льду сделал 30 сейвов. Вместо Самсонова в ворота встал Алексей Щетилин.
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 12 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Комментарии
