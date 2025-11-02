Главный тренер «Сочи» Михайлов оценил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Самое главное – это победа. Наша неприятная серия затянулась. Играли с мастеровитой командой, опытный соперник. У них классная команда. Мы очень сильно хотели победить и сделали это.

– Победный дебют. Какие эмоции у вас сейчас?

– Честно, эмоций пока что нет. Может, не ощутил ещё. Была задача играть на победу. Много общались с ребятами. Сделали корректировки в плане правильности действий. Всё было в рабочем режиме. Ещё ничего не осознал в плане эмоций.

– В какой хоккей будет играть «Сочи» при вас?

– Агрессивный, атакующий хоккей с прессингом. Азартный, зрелищный, эмоциональный. Ничего не меняем. Весь хоккей состоит из деталей, их понимание или непонимание даёт результат. Совершенствуем детали и идём вперёд.

– Что с Эллисом? Ждали его дебюта сегодня…

– Подводим его к оптимальной форе, в ближайшее время вы его увидите.