Главный тренер «Сочи» Михайлов оценил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Самое главное – это победа. Наша неприятная серия затянулась. Играли с мастеровитой командой, опытный соперник. У них классная команда. Мы очень сильно хотели победить и сделали это.
– Победный дебют. Какие эмоции у вас сейчас?
– Честно, эмоций пока что нет. Может, не ощутил ещё. Была задача играть на победу. Много общались с ребятами. Сделали корректировки в плане правильности действий. Всё было в рабочем режиме. Ещё ничего не осознал в плане эмоций.
– В какой хоккей будет играть «Сочи» при вас?
– Агрессивный, атакующий хоккей с прессингом. Азартный, зрелищный, эмоциональный. Ничего не меняем. Весь хоккей состоит из деталей, их понимание или непонимание даёт результат. Совершенствуем детали и идём вперёд.
– Что с Эллисом? Ждали его дебюта сегодня…
– Подводим его к оптимальной форе, в ближайшее время вы его увидите, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».
