Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов — о поражении «Спартака» от «Сочи»: мы ищем разные сочетания на данном этапе

Жамнов — о поражении «Спартака» от «Сочи»: мы ищем разные сочетания на данном этапе
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Сочи» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Биттен (Сероух, Ли) – 23:48 (5x5)     2:0 Тянулин (Мокрушев, Ли) – 37:22 (5x5)     3:0 Поляков (Николаев, Хёфенмайер) – 37:47 (5x5)     3:1 Коростелёв (Пашин, Орлов) – 39:43 (5x5)     3:2 Тодд (Ружичка, Ярош) – 42:38 (5x5)     4:2 Биттен (Сероух, Ли) – 49:02 (5x4)     5:2 Хафизов (Попов) – 59:07 (en)    

«Мы знали, что у них были перестановки. Обычно это сказывается положительно, потому что у команды другие эмоции. Но мы больше концентрировались на своей игре. Тройка Тодд—Мальцев—Ружичка? Ребята играют вместе уже не в первый раз. Химия есть, а как будет дальше складываться — посмотрим. У нас есть травмированные, мы ищем разные сочетания на данном этапе», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

«Спартак» с 25 очками после 21 встречи располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» проиграл «Сочи» в гостях, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android