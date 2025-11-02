Жамнов — о поражении «Спартака» от «Сочи»: мы ищем разные сочетания на данном этапе

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Сочи» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы знали, что у них были перестановки. Обычно это сказывается положительно, потому что у команды другие эмоции. Но мы больше концентрировались на своей игре. Тройка Тодд—Мальцев—Ружичка? Ребята играют вместе уже не в первый раз. Химия есть, а как будет дальше складываться — посмотрим. У нас есть травмированные, мы ищем разные сочетания на данном этапе», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

«Спартак» с 25 очками после 21 встречи располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.