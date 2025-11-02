Защитник «Спартака» Иванов прокомментировал поражение от «Сочи»

Защитник «Спартака» Даниил Иванов высказался о поражении от «Сочи» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал настрое на следующую игру с южным клубом. 4 ноября команды проведут ещё одну встречу в Сочи.

«Сегодня у нас был хороший шанс вернуться в игру — мы забили гол «в раздевалку» и потом ещё раз, в начале третьего периода. Это дало нам хороший импульс, мы стали играть намного лучше, однако наши ошибки помешали нам отыграться.

Конечно, обязаны брать реванш послезавтра. Чтобы победить, нужно добавить в агрессии на ворота — как нападающим, так и защитникам. Чаще бросать, чтобы забивать больше — и, конечно, поработать над нашими ошибками, чтобы игра команды становилась только лучше. Спасибо всем болельщикам, нам очень важна ваша поддержка!» — приводит слова Иванова пресс-служба «Спартака».