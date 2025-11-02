Скидки
Защитник «Спартака» Иванов прокомментировал поражение от «Сочи»

Защитник «Спартака» Даниил Иванов высказался о поражении от «Сочи» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал настрое на следующую игру с южным клубом. 4 ноября команды проведут ещё одну встречу в Сочи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Биттен (Сероух, Ли) – 23:48 (5x5)     2:0 Тянулин (Мокрушев, Ли) – 37:22 (5x5)     3:0 Поляков (Николаев, Хёфенмайер) – 37:47 (5x5)     3:1 Коростелёв (Пашин, Орлов) – 39:43 (5x5)     3:2 Тодд (Ружичка, Ярош) – 42:38 (5x5)     4:2 Биттен (Сероух, Ли) – 49:02 (5x4)     5:2 Хафизов (Попов) – 59:07 (en)    

«Сегодня у нас был хороший шанс вернуться в игру — мы забили гол «в раздевалку» и потом ещё раз, в начале третьего периода. Это дало нам хороший импульс, мы стали играть намного лучше, однако наши ошибки помешали нам отыграться.

Конечно, обязаны брать реванш послезавтра. Чтобы победить, нужно добавить в агрессии на ворота — как нападающим, так и защитникам. Чаще бросать, чтобы забивать больше — и, конечно, поработать над нашими ошибками, чтобы игра команды становилась только лучше. Спасибо всем болельщикам, нам очень важна ваша поддержка!» — приводит слова Иванова пресс-служба «Спартака».

