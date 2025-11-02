Вратарь «Сочи» Илья Самсонов: если бы так продолжил, уехал бы на скорой в больницу

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов оценил свой дебют в составе южной команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5:2).

– Были в пути больше 24 часов и вышли на игру. Каково это?

– Признаюсь, это непросто. Не очень хорошо для организма, но я понимал, что ситуация у команды не самая приятная. Нужно вернуться в борьбу за плей-офф, очень хотел помочь команде. Тем более меня очень тепло приняли ребята. Все настроены, хотят победить. В такой атмосфере тяжело не выйти на лёд. Я выжал из себя всё, что смог. Два периода сыграл на полную. В перерыве я понял, что если так продолжится, отсюда могу уехать на скорой сразу в больницу. Поговорили с доктором. Он сказал, если не остановлюсь, может всё плохо закончиться. Думаю, восстановлюсь быстро и всё будет нормально. Такое бывает. Главное, что есть два очка. В раздевалке музыка играет, настроение отличное. Всё как нужно.

– Долго не играли. Насколько тяжело вам выходить после долгой паузы, тем более тренировались без команды?

– Спасибо большое тренеру в Майами, который со мной работал и тренировался в зале. Огромное спасибо «Металлургу» за то, что предоставили мне лёд для тренировок. Сергей Мозякин со мной выходил, Евгений Тимкин, Василий Кошечкин со мной работал. Мне сделали все условия на льду. Эти люди за меня взялись, не бросили. Я ни в чём не нуждался. Это ключевые люди, которые в нужный момент оказались рядом.

– Приятно вернуться в КХЛ?

– Да, приятно. Тем более победа. Победа всей команды. Все бились, пластались. Если мы продолжим так действовать, будем тяжёлым соперником для любой команды, – приводит слова Самсонова пресс-служба «Сочи».