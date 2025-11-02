Скидки
Артюхин — о дисквалификации Морозова: длительное отстранение не пошло бы на пользу никому

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал решение Российского антидопингового агентства сократить дисквалификацию нападающего «Спартака» Ивана Морозова с четырёх лет до одного месяца.

— Согласны с решением РУСАДА?
— Честно говоря, хорошо, что такая небольшая дисквалификация. Длительное отстранение не пошло бы на пользу никому — ни ему, ни КХЛ. Иван — хороший игрок, а его ситуация отличный пример для всех. Не думаю, что его стоило отстранять на четыре года. Ошибаются все, но я уверен, что Морозов сделал выводы, — приводит слова Артюхина Legalbet.

25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года. Ранее в лиге он играл за «Сочи» и петербургский СКА. Всего в КХЛ форвард провёл 254 матча и набрал 172 (64+108) очка при показателе полезности «+54».

