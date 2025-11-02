Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 2 ноября 2025 года

Сегодня, 2 ноября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 2 ноября 2025 года:

«Омские Крылья» – «Торпедо-Горький» — 3:0;

«Буран» – «Горняк-УГМК» — 2:0;

«Челны» – «Барс» — 2:1 Б;

«Нефтяник» – ЦСК ВВС — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 21 матче. Второе место занимает «Югра» с 30 очками после 19 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (30 очков в 21 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.