Результаты матчей МХЛ на 2 ноября 2025 года

Сегодня, 2 ноября, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 2 ноября 2025 года:

«Авто» – «Чайка» — 1:3;

«Мамонты Югры» – «Толпар» — 4:3 ОТ;

«Стальные Лисы» – «Ладья» — 3:2;

МХК «Динамо» М – ХК «Капитан» — 5:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.