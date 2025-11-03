«Тампа» обыграла «Юту», Никита Кучеров – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Юты» забивали Лоусон Круз и Кайлер Ямамото. Российские защитники Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями.

За «Тампу» отличились Янни Гурд, Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Оба матча пройдут 5 ноября.