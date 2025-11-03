«Тампа» обыграла «Юту», Никита Кучеров – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Круз (Коул) – 05:55 1:1 Гурд (Лиллеберг, Гиргенсонс) – 15:13 1:2 Чирелли (Гюнцель, Хедман) – 22:47 2:2 Ямамото (Коул) – 42:21 2:3 Гюнцель – 52:04 2:4 Хагель (Макдона) – 59:44
В составе «Юты» забивали Лоусон Круз и Кайлер Ямамото. Российские защитники Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями.
За «Тампу» отличились Янни Гурд, Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Оба матча пройдут 5 ноября.
