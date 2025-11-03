«Айлендерс» на последней секунде вырвали победу у «Коламбуса», у Марченко — передача

В ночь со второго на третье ноября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Игра проходила на арене «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились канадский защитник Мэттью Шефер, американский форвард Андерс Ли, сравнявший счёт на 59-й минуте, и шведский нападающий Симон Хольмстрём, забивший на последней секунде встречи.

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отличились американский форвард Майлз Вуд и канадский защитник Дентон Матейчук. На счету российского нападающего Кирилла Марченко результативная передача.