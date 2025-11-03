«Айлендерс» на последней секунде вырвали победу у «Коламбуса», у Марченко — передача
В ночь со второго на третье ноября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Игра проходила на арене «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шефер (Хорват, Палмьери) – 05:53 (pp) 1:1 Вуд (Фантилли, Дженнер) – 35:21 1:2 Матейчук (Марченко, Монахан) – 52:10 2:2 Шефер – 58:53 3:2 Хольмстрём (Пажо) – 59:22
В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились канадский защитник Мэттью Шефер, американский форвард Андерс Ли, сравнявший счёт на 59-й минуте, и шведский нападающий Симон Хольмстрём, забивший на последней секунде встречи.
В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отличились американский форвард Майлз Вуд и канадский защитник Дентон Матейчук. На счету российского нападающего Кирилла Марченко результативная передача.
