Форвард «Вашингтона» высказался о низкой реализации большинства в последних матчах

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался о низкой реализации большинства в последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Мы пробуем разные варианты. Честно говоря, сейчас мы даже не создаём достаточно хороших моментов. Так что остаётся только работать, тренироваться и надеяться, что скоро это изменится», — приводит слова Макмайкла официальный сайт столичного клуба.

«Вашингтон» проиграл четыре последних матча подряд. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сент-Луисом». Матч состоится 6 ноября. На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.