Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» высказался о низкой реализации большинства в последних матчах

Форвард «Вашингтона» высказался о низкой реализации большинства в последних матчах
Комментарии

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался о низкой реализации большинства в последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Мы пробуем разные варианты. Честно говоря, сейчас мы даже не создаём достаточно хороших моментов. Так что остаётся только работать, тренироваться и надеяться, что скоро это изменится», — приводит слова Макмайкла официальный сайт столичного клуба.

«Вашингтон» проиграл четыре последних матча подряд. В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сент-Луисом». Матч состоится 6 ноября. На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.

Материалы по теме
«Это крайне раздражает, сводит с ума». Судьи «убивают» «Вашингтон»?
Видео
«Это крайне раздражает, сводит с ума». Судьи «убивают» «Вашингтон»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android