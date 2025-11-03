Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Калгари Флэймз, результат матча 2 ноября 2025, счёт 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Мичков, Замула

«Филадельфия» дома проиграла «Калгари». Мичков, Замула и Гребёнкин не набрали очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 ноября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Калгари Флэймз». Гости победили со счётом 2:1. Благодаря этой победе «Флэймс» прервали серию из трёх поражений, а «Флайерз» потерпели второе подряд поражение.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Шарангович, Пахал) – 22:15     0:2 Юбердо (Уигар, Хэнли) – 47:04     1:2 Конечны (Кейтс) – 54:20    

В составе победителей дубль оформил Джонатан Юбердо. А единственную шайбу хозяев в этой встрече забросил Трэвис Конечны. Россияне — Егор Замула, Матвей Мичков и Никита Гребёнкин завершили игру без очков.

«Филадельфия» начнёт гостевую серию и сыграет с «Монреаль Канадиенс» 5 ноября, а «Калгари» начнёт домашнюю серию и встретится с «Коламбус Блю Джекетс», но на день позже, 6 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Айлендерс» на последней секунде вырвали победу у «Коламбуса», у Марченко — передача

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android