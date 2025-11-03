«Филадельфия» дома проиграла «Калгари». Мичков, Замула и Гребёнкин не набрали очков

В ночь со 2 на 3 ноября мск на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Калгари Флэймз». Гости победили со счётом 2:1. Благодаря этой победе «Флэймс» прервали серию из трёх поражений, а «Флайерз» потерпели второе подряд поражение.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Юбердо. А единственную шайбу хозяев в этой встрече забросил Трэвис Конечны. Россияне — Егор Замула, Матвей Мичков и Никита Гребёнкин завершили игру без очков.

«Филадельфия» начнёт гостевую серию и сыграет с «Монреаль Канадиенс» 5 ноября, а «Калгари» начнёт домашнюю серию и встретится с «Коламбус Блю Джекетс», но на день позже, 6 ноября.

