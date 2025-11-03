Матвей Мичков повторил свою третью по продолжительности безголевую серию в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (1:2). Таким образом, 20-летний россиянин продлил безголевую серию в НХЛ, которая достигла восьми матчей в текущем сезоне.

Данная серия считается третьей самой продолжительной безголевой в его карьере в НХЛ. В минувшем сезоне в период с 22 января по 5 февраля также не смог забросить ни одной шайбы. За данный отрезок Матвей принял участие в восьми играх.

Вторая по длительности безголевая серия в девять игр Мичкова прошла в период с 9 по 29 декабря 2024 года. Антирекорд по данному показателю россиянин установил 21 марта 2025 года в 10-м для себя подряд матче. Данная серия стартовала 8 марта.

