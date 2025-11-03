Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков повторил свою третью по продолжительности безголевую серию в НХЛ

Матвей Мичков повторил свою третью по продолжительности безголевую серию в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (1:2). Таким образом, 20-летний россиянин продлил безголевую серию в НХЛ, которая достигла восьми матчей в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Шарангович, Пахал) – 22:15     0:2 Юбердо (Уигар, Хэнли) – 47:06     1:2 Конечны (Кейтс) – 54:20    

Данная серия считается третьей самой продолжительной безголевой в его карьере в НХЛ. В минувшем сезоне в период с 22 января по 5 февраля также не смог забросить ни одной шайбы. За данный отрезок Матвей принял участие в восьми играх.

Вторая по длительности безголевая серия в девять игр Мичкова прошла в период с 9 по 29 декабря 2024 года. Антирекорд по данному показателю россиянин установил 21 марта 2025 года в 10-м для себя подряд матче. Данная серия стартовала 8 марта.

Материалы по теме
«Филадельфия» дома проиграла «Калгари». Мичков, Замула и Гребёнкин не набрали очков

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android