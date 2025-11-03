Результаты матчей НХЛ на 3 ноября 2025 года

Вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 в Национальной хоккейной лиге. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 2, 3 ноября 2025 года:

«Юта Мамонт» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2;

«Филадельфия Флайерз» – «Калгари Флэймз» — 1:2;

«Анахайм Дакс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Детройт Ред Уингз» — 2:3 Б.

Напомним, ближайшей ночью в регулярке будет сыграно четыре матча.

