Результаты матчей НХЛ на 3 ноября 2025 года

Вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 в Национальной хоккейной лиге. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 2, 3 ноября 2025 года:

«Юта Мамонт» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2;
«Филадельфия Флайерз» – «Калгари Флэймз» — 1:2;
«Анахайм Дакс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Детройт Ред Уингз» — 2:3 Б.

Напомним, ближайшей ночью в регулярке будет сыграно четыре матча.

