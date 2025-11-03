Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс — Детройт Ред Уингз, результат матча 3 ноября 2025, счёт 2:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Орлов

Ассист Орлова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 ноября мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз». Гости победили в серии послематчевых буллитов. Счёт — 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Ларкин) – 38:05     1:1 Скиннер (Курашев, Орлов) – 40:49     1:2 Зайдер (Эдвинссон, Дебринкэт) – 50:16     2:2 Дикинсон (Смит, Джилес) – 56:55     2:3 ван Римсдайк – 65:00    

В составе победителей голами отличились Лукас Рэймонд и Мориц Зайдер. Победный буллит на счету Джеймса ван Римсдайка. За хозяев шайбы забросили Джефф Скиннер и Сэм Дикинсон. В активе российского защитника Дмитрия Орлова результативная передача. Его партнёр по команде Шакир Мухамадуллин очков в матче не набрал. 23-летний голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Сиэтл Кракен» 6 ноября, а «Детройт» завершит выездную серию и встретится с «Вегас Голден Найтс», но на день раньше, 5 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Филадельфия» дома проиграла «Калгари». Мичков, Замула и Гребёнкин не набрали очков

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android