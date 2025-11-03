Ассист Орлова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

В ночь со 2 на 3 ноября мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз». Гости победили в серии послематчевых буллитов. Счёт — 3:2.

В составе победителей голами отличились Лукас Рэймонд и Мориц Зайдер. Победный буллит на счету Джеймса ван Римсдайка. За хозяев шайбы забросили Джефф Скиннер и Сэм Дикинсон. В активе российского защитника Дмитрия Орлова результативная передача. Его партнёр по команде Шакир Мухамадуллин очков в матче не набрал. 23-летний голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Сиэтл Кракен» 6 ноября, а «Детройт» завершит выездную серию и встретится с «Вегас Голден Найтс», но на день раньше, 5 ноября.

