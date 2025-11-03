Дмитрий Орлов повторил клубный рекорд «Сан-Хосе» среди защитников
В ночь со 2 на 3 ноября мск на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз». Гости победили в серии послематчевых буллитов. Счёт — 3:2. Российский защитник «акул» Дмитрий Орлов отметился ассистом и вписал своё имя в клубную историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Ларкин) – 38:05 1:1 Скиннер (Курашев, Орлов) – 40:49 1:2 Зайдер (Эдвинссон, Дебринкэт) – 50:16 2:2 Дикинсон (Смит, Джилес) – 56:55 2:3 ван Римсдайк – 65:00
Орлов (0+10=10 в 13 матчах) повторил достижение Брайана Кэмпбелла (сезон-2007/2008), став защитником «Сан-Хосе Шаркс», которому потребовалось меньше всего игр, чтобы набрать 10 результативных передач за сезон.
Напомним, «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Сиэтл Кракен» 6 ноября, а «Детройт» завершит выездную серию и встретится с «Вегас Голден Найтс» на день раньше, 5 ноября.
