Дмитрий Орлов повторил клубный рекорд «Сан-Хосе» среди защитников

В ночь со 2 на 3 ноября мск на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз». Гости победили в серии послематчевых буллитов. Счёт — 3:2. Российский защитник «акул» Дмитрий Орлов отметился ассистом и вписал своё имя в клубную историю.

Орлов (0+10=10 в 13 матчах) повторил достижение Брайана Кэмпбелла (сезон-2007/2008), став защитником «Сан-Хосе Шаркс», которому потребовалось меньше всего игр, чтобы набрать 10 результативных передач за сезон.

Напомним, «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Сиэтл Кракен» 6 ноября, а «Детройт» завершит выездную серию и встретится с «Вегас Голден Найтс» на день раньше, 5 ноября.

