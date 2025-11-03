Мэттью Шефер стал самым молодым защитником, оформившим дубль, в истории НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). 18-летний Шефер стал самым молодым защитником, оформившим дубль, в истории НХЛ.

Шефер (18 лет 58 дней) стал самым молодым защитником с дублем в истории НХЛ, побив рекорд Бобби Орра (1966 год, «Бостон», 18 лет 248 дней).

Если считать и нападающих, то с начала эпохи расширения (сезон-1967/1968) только два игрока забросили две шайбы за матч в более молодом возрасте. Это были Джордан Стаал (2006, «Питтсбург», 18 лет 41 день) и Пьер Тюржон (1987, «Баффало», 18 лет 54 дня).

На счету 18-летнего канадца стало 10 (5+5) очков в 12 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 21:56.