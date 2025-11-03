Расписание матчей КХЛ на 3 ноября 2025 года

Сегодня, 3 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 3 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Металлург» – «Шанхайские Драконы»;

14:30. «Барыс» – «Нефтехимик»;

17:00. «Динамо» Мн – ЦСКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 32 очками после 22 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает казанский «Ак Барс», набравший 32 очка после 22 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.