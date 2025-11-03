Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 3 ноября 2025 года

Сегодня, 3 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 3 ноября 2025 года (время московское):

09:00. «Металлург» Нк – «Ижсталь»;
11:00. «Южный Урал» – «Рубин»;
11:00. «Магнитка» – «Югра»;
13:00. «СКА-ВМФ» – «Рязань-ВДВ».
13:00. «Динамо-Алтай» – «Торос»;
17:00. «Динамо» Спб – АКМ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 21 матче. Второе место занимает «Югра» с 30 очками после 19 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (30 очков в 21 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

