Расписание матчей МХЛ на 3 ноября 2025 года

Сегодня, 3 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 3 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Тайфун» – «СКА-1946».

11:00. «Авто» – «Чайка»;

11:00. «Белые Медведи» – «Ирбис»;

13:00. МХК «Атлант» – «Алмаз»;

13:00. «Красная Армия» – «Крылья Советов»;

14:00. «Спутник» – «Красноярские Рыси».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 18 матчей. Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги завершится 22 марта.